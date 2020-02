Een bridgecamera voor natuurfotografie?

Nu wordt het een beetje ingewikkelder: als je filmt zijn er twee gangbare, goede kwaliteiten: full HD (1920x1080) en 4k of Utra HD (3840x2160). Niet alle camera's beschikken over die beide kwaliteiten. Full HD is min of meer gangbaar voor alle camera's, 4k kwaliteit komt wat minder voor.



En dan is er ook nog een hele verzameling ander formaten die het allemaal nog wat ingewikkelder maakt. Maar hier laten we die uit beeld. Als je filmt in Full HD en je zou een foto uit dat beeld halen mis je de kwaliteit die je gewend bent.



Mijn camera heeft een 20 megapixel beeldchip en dat levert beelden op van 5472 bij 3648 pixels. Een mooie vergroting aan de muur hangen is daarmee heel goed mogelijk. Als ik een beeld haal uit een Full HD filmpje is de resolutie opeens 1920 x 1080. Pakweg 2 megapixel.



Goed voor een 9x13 centimeter printje maar niet meer. In 4k kwaliteit is dat echter al 3840x2160. Zo'n 8 megapixel en dat is wel afdrukbaar op A4. En die 4k kwaliteit is ook de kwaliteit die veel nieuwe beeldschermen laten zien.



Als ik dus een foto haal uit filmbeeld in 4k heb ik nog steeds de resolutie die mijn beeldscherm maximaal kan tonen. Even een voetnoot: uit videobeelden kun je geen RAW bestand extraheren, alleen Jpeg foto's.