En nóg 7 tips tegen pandemie-verveling

Rond 2014 keken we allemaal Breaking Bad. Voor mij toen aanleiding om een zelfportret te maken als lookalike van Heisenberg/Walter White. Dit wil je immers geen enkel model aandoen toch...



Lees op Photofacts ook de selfietips van medeblogger Marit Hilarius. Meer inspiratie nodig? Check dan vooral het werk van Miss Aniela, die zelfportretten tot een genre op zich heeft verheven. En dat vaak ook vanuit haar woonkamer doet.





6. Maak 'dezelfde' foto nog eens… en nog eens….

7. Schets, lees, kijk, inspireer!

Op een beperkt aantal vierkante meters kun je je ook creatief uitleven. Juist die beperking kan je uitdagen. Net zoals je ervoor kan kiezen om alleen met een 50mm-objectief te fotograferen, kun je ook kijken wat je kunt binnen de vierkante meters van je huis of je achtertuin.Een mooi voorbeeld is deze serie van Albert Dros , die exact dezelfde foto op verschillende momenten in het jaar vastlegde. Hetzelfde beeld, bij ander licht, een andere sfeer. Hoe ziet jouw achtertuin eruit op verschillende momenten van de dag? Of met andere weersomstandigheden?En ook zou je nog een eigen mini-animatie of 'stop motion' kunnen maken: camera op een statief, en hetzelfde beeld maken, meerdere keren. Met allerlei software (Premiere, Windows Movie Maker, iMovie óf Photoshop) kun je daar dan een filmpje van monteren!Of lees deze blog , over hoe je echt leert kijken door vier uur lang op dezelfde plek aan de slag te gaan.En tot slot: ook zonder camera kun je werken aan je fotografiekwaliteiten. Kijk rond, naar werk van andere fotografen. In boeken of online bijvoorbeeld. Maar leg ook je ideeën vast. Maak schetsjes, hoe stom ze ook voelen: ze kunnen je later verder helpen met een idee of concept. Bereid je voor op de tijd ná je opsluiting!