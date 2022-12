Fotograferen in een bos

De driehoekvorm leidt de foto in. De saaie grijze lucht is buiten beeld gebleven, wat een intiemer boslandschap oplevert. Door het langere brandpunt lijken de bomen ook dichter op elkaar te staan. Het bos wordt meer bos, en de foto wordt er rustiger door.



Dit zijn kleine stapjes die je kunnen helpen om door een bos heen te zien, en er composities in te vinden die het bosgevoel in de foto versterken zonder het een chaos te laten worden. Een rustpunt is belangrijk, zoals het groen in dit voorbeeld.



Het belangrijkste is, dat je niet moet proberen om zoveel mogelijk in beeld te brengen. Groothoek maakt het fotograferen van een bos alleen maar moeilijker. Juist door dingen te isoleren, en een keuze te maken van wat je wel of niet in beeld wilt hebben, kun je fantastische foto's in een bos maken.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.