Foto's bewerken zonder tussenkomst van Lightroom of Photoshop

Wie in Raw fotografeert, zal zijn beeldmateriaal na bewerking moeten omzetten naar het bruikbare Jpeg formaat. Daar zijn verschillende Raw converters voor te krijgen, waarmee je het beeldmateriaal naar smaak kunt bewerken.



Een van de meest gebruikte software voor raw beelden is Lightroom. Deze maakt gebruik van Adobe Camera Raw, afgekort ACR. Ook Photoshop maakt hier gebruik van.



Wil je zonder Lightroom toch je raw beelden bewerken met Adobe Camera Raw, dan kun je dat ook vanuit Photoshop doen. Het nadeel is, dat je eerst Photoshop moet openen. Eenmaal geopend, dan kun je een selectie raw beelden vanuit verkenner er naartoe slepen.



Natuurlijk kun je ook via 'bestand-openen' de raw beelden in Photoshop openen. Welke methode je ook gebruikt, het kan verstandig zijn om eerst een selectie te maken voor je deze in Photoshop opent.



Er is echter een manier die veel makkelijker is. Hiervoor gebruik je het programma Adobe Bridge, dat vaak over het hoofd gezien wordt. Ik zie Bridge als een soort voorloper van Lightroom, maar zonder de uitgebreide bibliotheek structuur.



In Bridge is het mogelijk om de raw beelden direct zichtbaar te maken. Je kunt zelfs bestandsinfo raadplegen of wijzigen. En je kunt op een heel handige manier een selectie raw beelden maken die je verder wilt bewerken.