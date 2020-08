Goed omgaan met Jpeg en kwaliteitsverlies voorkomen

Dit is het resultaat na zes keer opnieuw opslaan. Dit is voor mij al teveel achteruitgang in kwaliteit, zodat dit beeld al onbruikbaar is geworden. Je denkt misschien dat je zelf een foto nooit zes keer opnieuw zult opslaan, maar ongemerkt ben je al snel hier aangeland.

Het rechtzetten van een foto, of het croppen van een foto, betekent al dat je de Jpeg opnieuw opslaat. Je slaat een foto ongemerkt vaker op dan je beseft.

Het kopiŰren van een Jpeg foto be´nvloed de kwaliteit niet. Alleen het openen en opnieuw opslaan van de Jpeg foto

Het openen van een Jpeg en dan vervolgens opslaan als TIFF of DNG bestand voorkomt dat je meer kwaliteitverlies krijgt. Je moet dan wel van dit TIFF of DNG bestand elke keer een Jpeg maken

Wanneer je van een Jpeg een TIFF of DNG maakt, kun je net zo goed direct in RAW fotograferen.

Toch maar overschakelen naar RAW bestanden?

Mocht je in Jpeg fotograferen, en toch je foto willen bewerken, zorg dan dat je dit doet van een kopie van de originele Jpeg foto uit de camera.Zorg dat je altijd de originele Jpeg foto onaangetast laat, en die elke bewerking op een kopie daarvan uitvoeren. Zo voorkom je dat je foto uiteindelijk onbruikbaar is geworden.Hou deze tips in het oog:Wanneer je in Jpeg fotografeert, en verder geen enkele verandering aan de foto gaan maken, dan is Jpeg uit de camera prima te gebruiken.Een kleine aanpassing zoals recht zetten van een foto zou geen probleem moeten opleveren, zolang je het origineel maar onaangetast laat en de gecorrigeerde versie als nieuw bestand opslaat.Hou je ervan om je foto toch te bewerken? Dan is het beste om in RAW te gaan fotograferen. Zo kun je ongelimiteerd aan je foto sleutelen, zonder dat je het kwaliteitsverlies hebt zoals ik in dit experiment heb laten zien.Dit geldt ook wanneer je een Jpeg uit de camera omzet naar een TIFF of DNG bestand. Dan is er al een compressie over je foto gegaan, met enig kwaliteitsverlies.Misschien zie je dat niet of nauwelijks, het is er wel en kan de kop opsteken als je de foto te veel gaat aanpassen. Bovendien zijn er meer voordelen om direct in RAW te fotograferen, maar dat bewaar ik voor een later artikel.