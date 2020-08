Heb je een mirrorless camera? Pas dan op voor lasers

Het zijn prachtige camera's, maar omdat er altijd licht op de sensor valt, zijn ze erg kwetsbaar voor laserlicht.

Minder gevaar in normale situaties. Of toch niet?

Bij mirrorless camera's is er geen spiegel of sluiter. De sensor wordt gebruikt om het beeld in de zoeker en het LCD scherm af te beelden. Er valt dus continu licht op.Ben je bij een locatie waar lasers gebruikt worden, dan zal de sensor altijd bloot gesteld zijn aan laserlicht. Zelfs als de camera uit staat (uitzonderingen daargelaten).Met andere woorden, omdat de sensor altijd aan licht blootgesteld wordt, is de kans dat een laser de sensor beschadigd vele malen groter. Want het is niet alleen maar tijdens het moment van een opnamen, zoals bij een spiegelreflex camera.Nu denk je waarschijnlijk dat je nooit in een situatie zult komen dat lasers je sensor kunnen beschadigen. Niet iedereen fotografeert ten slotte bij feesten of concerten, en niet elk feest of concert gebruikt lasers.