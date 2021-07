Ken jij het menu van jouw camera?

De menu structuur van Sony A7R III is een ramp. Probeer er maar eens wijs uit te komen nadat je er een jaar niet meer naar hebt hoeven kijken.

Misschien zijn er zelfs instellingen die je na al die tijd vergeten bent omdat je nooit meer hoeft aan te passen. Of waarvan je helemaal niet meer weet dat ze bestaan omdat je die functie vlak na aanschaf van de camera niet nodig was. Wie weet, misschien is de functie heeft die destijds onzinnig leek inmiddels iets wat ontzettend goed van pas komt.Ik heb een tip voor je. Spendeer een avond, of meerdere avonden om het menu van je camera door te nemen. Stap voor stap, tabblad na tabblad. Mocht je het nog niet gedaan hebben, schrijf alle instellingen die je gedaan hebt op, stuk voor stuk.Juist omdat je veel dingen alleen maar eenmalig moet instellen bestaat de kans dat je die na verloop van tijd niet meer uit je hoofd weet. Een spiekbriefje kan dan handig zijn. Want stel dat om een of andere reden de camera naar fabrieksinstellingen terug gaan of moeten. Dan zou je alles opnieuw moeten uitzoeken.