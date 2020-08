Modellen voor je fotoshoot; hoe zorg je dat je model echt komt

In Engeland hebben we zelfs een instructievideo op kunnen nemen omdat we modellen mee hadden. Het was ook beregezellig trouwens en we deelden de 'lasten' zoals koken, afwassen, opruimen enzovoorts.

Een van deelnemers zorgt voor het model. Dit zijn vaak modellen die hij/zij goed kent, en als het mis gaat is er vast wel een andere bekende. Nadeel is wel dat dit model soms niet echt ervaren is en dus een beet kan tegenvallen. Vraag er dus altijd twee.

We laten het model 25 euro overmaken op onze rekening. Op het moment dat ze op komt dagen krijgt ze dit direct weer terug.

We nemen ons eigen model mee. Nadine is al diverse keren mee geweest naar Engeland en Amerika. Zo heb ik ook de kans om buiten de locatie mooie beelden te maken.

Cursus Fotoshoot onder Controle

De smoes dat oma is overleden hoor ik het meest, maar ik kan ook nog wel een paar andere wonderlijke verhalen vertellen. Tja, niet leuk dus. Maar misschien heb je iets aan deze tip.Voor workshops in het buitenland wil ik absoluut geen risico lopen dat ik zonder model zit (ja, het is wel eens gebeurd). We lossen dit op een paar manieren op:Het klinkt een beetje hard die nummer twee, maar ik vind dat je dit best mag toelichten. Bij een sessie nemen we tijd vrij van werk, er is een vaak een visagist aanwezig en we hebben de ruimte gehuurd of verwarmd.Dit is dus een heel team en kosten, het is regelmatig gebeurt dat een model niet kwam opdagen, vandaar dat we dit zijn gaan invoeren.Ik kan je garanderen dat als een model serieus met haar modellenwerk bezig is ze dit zal snappen en meewerkt. Als ze echter zelf al twijfelt of ze betrouwbaar is, zal ze dit niet doen. Het is dan aan jezelf om te beslissen of je de sessie alsnog inplant.Lees ook de eerdere delen:Meer goede tips over modelfotografie? Bekijk mijn cursus Fotoshoot onder Controle op Photofacts Academy. Hierin laat ik je zien hoe je succesvol fotoshoots kunt organiseren en uitvoeren.