Shoot met meerdere camera's van chaos naar orde

Ooit een bruiloft gefotografeerd met meerdere camera's en na het inlezen ontdekt dat de kus op verschillende plaatsen op de tijdlijn voorkomt? Deze blog is voor fotografen die met meerdere camera's werken en eenvoudig de tijdlijn voor de verschillende camera's willen synchroniseren.





Woord vooraf

Het probleem

De uitdaging



By רונאלדיניו המלך - Own work, CC BY-SA 4.0

Eenvoudige oplossing

Het is een uitdaging is om foto's, die met meerdere camera's geschoten zijn, achteraf chronologisch in de juiste volgorde te krijgen. Je wilt immers de kus van de bruid en de bruidegom niet op drie verschillende plaatsen in de tijdlijn zien.Dit is een verkorte versie van de blog "Synchroniseren met meerdere camera's of GPSen die ik in 2015 geschreven heb.Deze oplossing maakt gebruik van Adobe Lightroom. ECHTER het principe is generiek toepasbaar!De klokken van verschillende camera's lopen nooit synchroon en daardoor klopt de tijdlijn van foto's niet. Een paar jaar geleden ging mijn dochter met een jeugdgroep naar MoldaviŰ. Ze hadden daar een geweldige tijd samen, terwijl zij de mensen in dat land hielpen.Ongelooflijk hoe arm sommigen daar waren en nog steeds zijn. De meeste jongelui hadden een camera mee. Eenmaal terug werden alle foto's verzameld.Alle foto's stonden chronologisch volledig door elkaar.Iedere camera heeft zijn eigen naamgeving, dus sorteren op naam gaat niet werken. Sommigen hadden de camera nog op wintertijd staan.Anderen hadden de batterijen vervangen, waardoor die camera dacht dat het 1 januari 2000 was. Professionele fotografen zullen de problematiek herkennen wanneer zij een fotoshoot doen met meerdere camera's en/of met meerdere fotografen.Hoe krijg je alle foto'sin de juiste chronologisch volgorde?Bij het maken van films gebruiken ze daarvoor de bekende filmklapper borden.Nu zie ik jongelui geen filmklapper bord meenemen en deze gebruiken op hun vakanties en ook op een bruiloft vormt het gebruik ervan een inbreuk op de feestelijkheden.Gelukkig is er een veel eenvoudigere manier om de foto's van meerdere camera's in de juiste volgorde te krijgen, namelijk door met iedere camera een foto te maken vanHiervoor kun je een smartphone gebruiken, zolang deze de tijd maar aangeeft inclusief seconden.Vervolgens pas je in Lightroom per camera de tijd aan. Dat kun je doen zoals in onderstaande video te zien is.