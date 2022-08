Tips voor op fotoreis. Deel 3: ken je camera

Er kan veel ingesteld worden op moderne camera's. Zorg ervoor dat je de belangrijkste dingen weet te vinden.

Ken de beperkingen

Om nog snel een antwoord te geven op de bovenstaande twee gevallen, kijk of je een beveiliging hebt geactiveerd, een knop met lock erop. Of controleer het lipje schrijfbeveiliging op je SD kaartje. Soms ligt de oplossing voor de hand, maar je moet het maar net even weten.Geen enkele camera kan alles. Wie dat denkt, gelooft de reclame verhaaltjes van fabrikanten, of de obsessieve fans van een bepaald merk. Maar het is wel zo dat sommige camera's meer kunnen dan andere camera's.Heb je een bridge camera, dan heb je bijvoorbeeld al snel een limiet als het op ISO mogelijkheden aankomt. Hou er ook rekening mee dat niet bij elke camera de autofocus razendsnel is waardoor je soms moeilijk snel bewegende onderwerpen kunt fotograferen.Een reis waar je vliegende vogels gaat fotograferen stelt heel andere eisen dan wanneer je op stedentrip bent. Een landschapsfoto is anders dan op safari voor de Big Five. Ken de limiet van je camera, en je voorkomt teleurstelling als het ter plekke niet lukt.