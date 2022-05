Uitgebeten wit en dichtgelopen zwart in je fotoprint

We willen geen uitgebeten wit of dichtgelopen zwart in de foto. Liever alles in middentonen, zo lijkt het soms. Ik vind het niet erg om een van beiden in de foto te hebben. Maar ik moet dan wel opletten bij het printen van een foto.



Who's afraid of red, yellow, and blue. Je kent deze zin misschien wel. Het is de titel van de schilderijen van Barnett Newman. De titel is gebaseerd op Who's Afraid of Virginia Woolf, wat op zijn beurt weer gebaseerd is op de het Disney liedje Who's afraid of the big bad wolf uit 1933.



Ik wil er eentje aan toevoegen: wie is er bang voor puur zwart en wit? Ik heb de indruk dat heel veel fotografen daar bang voor zijn. Let maar eens op hoe vaak er geroepen wordt dat er dichtgelopen zwart en uitgebeten wit in een foto zit.