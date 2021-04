Waar moet je op letten als je een tweedehandse camera koopt?

Een relatief nieuwe camera voor een prachtige prijs hoeft niet per se too good to be true te zijn. Maar overtuig jezelf door te vragen.

Hoe oude is de camera?



Waarom verkoop je de camera?



Wat heb je ermee gefotografeerd?



Hoeveel foto's heb je ermee gemaakt?



Heeft de camera schade of schade gehad?



Is er slijtage?



Werkt alles naar behoren?



Zitten er alle accessoires nog bij (accu, lader, kabels, boekje, verpakking eventueel)?



Kan ik de camera uitgebreid komen testen, ook met mijn eigen objectief of objectieven?



Hoe wordt je ontvangen en wat voor persoon heb je voor je?

Wat je wilt weten is hoe de camera gebruikt is. Wat ermee gefotografeerd is, of er schade of slijtage is. In welke staat is de camera? Vraag daarom de verkoper alles wat je wilt weten over de camera.Het wekt vertrouwen als de verkoper eerlijk vermeld als er schade is of is geweest, of er problemen met de camera zijn en hoe de camera gebruikt is. Vraag altijd verder en neem de volgende vragen als leidraad.Wil de verkoper een of meerdere antwoorden op je vragen niet beantwoorden, of staan een of meerdere van de antwoorden je niet aan? Zoek dan verder.Bedenk wel, dat als een hele dure camera voor een prikje aangeboden wordt, je niet mag verwachten dat je een bijna nieuwe camera in handen kunt krijgen. Wees wel realistisch.Wanneer je dan bij de verkoper binnen stapt om de camera te testen, kijk dan goed waar je terecht komt en hoe je ontvangen wordt. Wordt je hartelijk ontvangen of niet? Mag je niet verder dan de voordeur komen, of wordt er een kop koffie aangeboden?