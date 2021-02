Waarom zoomen met de voeten niet hetzelfde is als zoomen met het objectief

Ik heb nog steeds 16mm brandpunt, maar ben dichterbij gaan staan. De stenen zijn groter in beeld, maar de kaap op de achtergrond is even groot in beeld gebleven. Vergelijk het maar eens met de vorige foto.

Zoomen met een zoom objectief

Omdat de beeldhoek niet verandert is (die is met 16mm op een fullframe ongeveer 107 diagonaal), heb je evenveel van de achtergrond in beeld gekregen. Je bent misschien wel vijf meter dichterbij gaan staan, de achtergrond is nog steeds ongeveer 500 meter ver.Kortom, wanneer je de afstand tot je onderwerp verandert met een vast brandpunt, verandert de grootte van je onderwerp. Maar wat je allemaal in de achtergrond in beeld krijgt verandert niet. Daarvan krijg je gewoon hetzelfde in beeld, zowel de hoeveelheid als de grootte daarvan.Nu gaan we zoomen met een zoom objectief. In plaats van dichterbij of verderaf te gaan staan, veranderen we de brandpuntsafstand. Daarmee veranderen we dus ook de beeldhoek. Dit is een belangrijk verschil met het zoomen met de voeten.Wanneer we inzoomen, halen we een onderwerp dichterbij. Het komt groter in beeld. Van 16mm brandpunt inzoomen naar 35mm betekent dat je onderwerp 2x zo groot in beeld komt. Maar ook de achtergrond zal groter in beeld komen, en daardoor ook minder van de achtergrond.