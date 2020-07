Zes voordelen van live view bij het fotograferen vanaf statief

Dit is en blijft de beste manier om te fotograferen, met je oog voor de zoeker. Zo kijkt de camera bijna vanzelf in de juiste richting (foto door Hetwie).

1. Je houdt makkelijker contact met je onderwerp

Fotografeer je vanaf statief, dan kan een zoeker goed werken om de camera op het onderwerp te richten. Is dat eenmaal gedaan, schakel dan eens over op het beeld op het LCD scherm van je camera. Voor de mirrorless camera gebruiker zal dat automatisch gebeuren wanneer je je oog van de elektronische zoeker haalt.Voor de gebruiker van de spiegelreflex is het een kwestie van een druk op de knop om de live view functie te gebruiken. De spiegel klapt omhoog, en je camera wordt als het ware omgetoverd in een spiegelloze camera. Vandaar dat ik het altijd voor de grap "de mirrorless functie van de spiegelreflex noem".Er zijn een groot aantal voordelen van het gebruik van het LCD scherm bij fotografie vanaf statief. Ik heb zes voordelen bij elkaar gezocht, waarvan er twee alleen voor een spiegelreflex camera gelden. Helaas gelden die twee extra voordelen niet voor de mirrorless camera gebruiker.Als je door een zoeker tuurt, bekijk je de wereld in een klein bekrompen kader. Alles wat daarbuiten te zien is, wat zich daar bevindt, zie je niet. In zekere zin verlies je contact met de omgeving. Kijk je op een LCD scherm, dan blijft de wereld om je heen aanwezig, ook al is het vanuit je ooghoek.Dit geldt natuurlijk voor landschappen, maar ook voor andere vormen van fotografie. Zelfs in de studio kan dit het verschil maken tussen contact met je model, en minder contact met je model.