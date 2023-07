Manual fotograferen en zoom objectieven

Of je nu in M fotografeert of A of A, het maakt in de meeste gevallen niet uit. Zo lang je belichting maar goed is. Dat is belangrijker dan welke stand je gebruikt.

Er is niets mis met het handmatig instellen van de belichting op je camera. Net zo goed als er niets mis mee is als je het deels door de camera laat doen. In beide gevallen is het resultaat wat telt: een goed belichte foto.Gebruik je een zoom objectief? Dan is het goed om er even aandachtig naar te kijken. Met name naar de maximale lensopening van het objectief. Is de maximale lensopening constant over het hele zoombereik, of verandert de maximale lensopening bij het in- of uitzoomen?