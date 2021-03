Het bewerken van een EttR foto in Lightroom Classic

Met Exposure to the Right (EttR) kun je maximaal gebruik maken van het dynamisch bereik van je camera. Het stelt je in staat om zoveel mogelijk beeldinformatie in de donkere delen van de foto te behouden. Alleen ziet de foto er op je camera onaantrekkelijk en flets uit.



Ik schreef onlangs een artikel met de tip over Exposure to the Right in landschapsfotografie. Het is de manier om zoveel mogelijk bruikbare beeldinformatie in je foto vast te leggen.



Het resultaat van deze manier van belichten zorgt ervoor dat de foto er in eerste instantie flets en onaantrekkelijk uit ziet als je die op de achterkant van je camera bekijkt. Dat betekent dat je er nog wat werk aan hebt; de foto is niet klaar.