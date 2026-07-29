RapidRAW, het gratis Lightroom alternatief



Uit de video wordt al snel duidelijk dat open source programma is verre van perfect is. De slimmere functies die al dan niet gebruik maken van AI blijven duidelijk achter op de (betaalde) concurrenten.



Verwacht met RapidRAW niet de uitgebreide mogelijkheden die andere betaalde software bieden. Het programma is echter voldoende ver ontwikkeld om succesvol te gebruiken. Zowel voor fotobeheer als fotobewerking.



Ben je op zoek naar een gratis alternatief voor Lightroom? Bekijk de video en probeer het zelf eens uit. RapidRAW is te downloaden via de website getrapidraw.com. Het is voor Windows, IOS en Linux verkrijgbaar.





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