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Nando Harmsen

RapidRAW, het gratis Lightroom alternatief

woensdag 29 juli 2026, 12:24 door | 94x gelezen | 0 reacties

Er zijn een aantal Lightroom alternatieven. Veel zijn betaald, maar sommige zijn gratis. Eén daarvan is RapidRAW, een open source programma dat zeker de moeite waard is om naar te kijken. Antony Morganti verteld erover in zijn video.

Het programma RapidRAW bestaat al een tijdje. Het is open source, waardoor er continu door ontwikkelaars aan gewerkt wordt. In het begin was het niet zo heel goed, maar na een jaar is het flink verbeterd.

Antony Morgani bekijkt in zijn nieuwe video de mogelijkheden van het programma. Hij laat de mogelijkheden zien, inclusief de verborgen AI ruisreductie optie. Hij toont ook de masker opties en hoe goed ze werken.


Uit de video wordt al snel duidelijk dat open source programma is verre van perfect is. De slimmere functies die al dan niet gebruik maken van AI blijven duidelijk achter op de (betaalde) concurrenten.

Verwacht met RapidRAW niet de uitgebreide mogelijkheden die andere betaalde software bieden. Het programma is echter voldoende ver ontwikkeld om succesvol te gebruiken. Zowel voor fotobeheer als fotobewerking.

Ben je op zoek naar een gratis alternatief voor Lightroom? Bekijk de video en probeer het zelf eens uit. RapidRAW is te downloaden via de website getrapidraw.com. Het is voor Windows, IOS en Linux verkrijgbaar.

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Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

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Elja Trum

Elja Trum

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