Wat is beter, een fullframe beeld croppen, of een cropsensor gebruiken?

Je kunt je fullframe beeld eenvoudig in de nabewerking croppen. Je krijgt dat eenvoudig dezelfde beeldhoek en uitsnede als een cropcamera.

Wat is beter? De cropsensor, of je fullframe beeld croppen?

Hier komt de adder onder het gras uit. Door je fullframe beeld te croppen, gooi je een deel van je pixels weg. Met andere woorden, de resolutie van je beeld wordt minder.Wanneer je een fullframe beeld 1,5x cropt, hou je ergens tussen de 30% en 40% van je beeld over. Een crop van 2x betekent dat je 75% van je resolutie weg gooit.Met de huidige hoge resolutie sensor is dat op zich niet zo snel een probleem. Over het algemeen zal je nog steeds voldoende resolutie overhouden voor een groot formaat print.De meeste cropsensors hebben een resolutie die ergens tussen de 18 en 24 miljoen pixels ligt (nu ik dit schrijf). Full frame sensors komen veelal tussen de 24 en 30 miljoen pixels uit. Met elke nieuwe camera gaan deze getallen natuurlijk omhoog, zowel bij crop als fullframe.Laten we een kleine rekensom maken. Ik wil de 20 megapixel sensor uit de Canon EOS 7D mark II vergelijken met de 30 megapixel sensor van de Canon EOS 5D mark IV (ik ben nu eenmaal een Canon gebruiker).De oppervlakte van de sensor uit de 7D mark II, met zijn 1,6x crop sensor, is 336 vierkante millimeter. Dit levert 59.500 pixels per vierkante millimeter op.De oppervlakte van de full-frame sensor van de EOS 5D mark IV is 864 vierkante millimeter. Hier vinden we dan 34.800 pixels per vierkante millimeter. Met andere woorden, er zijn er minder per vierkante millimeter ten opzichte van de EOS 7D mark II.