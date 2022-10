De nieuwste versie, Luminar NEO, is een programma waarbij de kunstmatige intelligentie een nog belangrijkere rol speelt in het bewerken van je foto's.



In de nieuwste cursus op Photofacts Academy laat Nando je zien hoe je het programma gebruikt en waar je op moet letten.



╗ Starten met Luminar NEO



Vanwege de lancering afgelopen vrijdag is deze cursus nu los aan te schaffen voor slechts 29 euro (in plaats van 69 euro). Uiteraard heb je als lid ook direct zonder extra kosten toegang tot deze nieuwe cursus.



Wil jij ook gave foto's maken?

Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!