Zwart-wit fotografie tip: zet je camera op monochroom

Laat het niet over aan de kijker of een foto kleur of zwartwit moet worden. Maak die keuze zelf, als fotograaf.

Zet je camera op zwartwit

Als tweede wordt zwartwit gebruikt door de fotografen die daadwerkelijk in zwartwit fotograferen omdat het hun voorkeur geniet. Het zwartwit is een bewust keuze en geen redmiddel voor de matige kleurenfoto.Voor zwartwit is digitale fotografie in feite een uitkomst geworden. Wanneer je in RAW fotografeert heb je altijd de kleureninformatie ter beschikking, en kun je altijd kiezen om de foto in kleur of zwartwit te presenteren. Maar dit is voor de zwartwit fotograaf niet het grootste voordeel. Dat is de mogelijkheid om ook daadwerkelijk in zwartwit te gaan kijken.Door de camera via een profiel, of beeldstijl, of film simulatie, op zwartwit in te stellen, kun je daadwerkelijk in zwartwit kijken. Zo zie je contrasten beter, donker en licht, en wordt je niet langer afgeleid door kleuren. Het helpt je om de compositie beter op te bouwen.