Lightroom plug-in: Photo list importer - het verhaal erachter

Ontstaan

Essentie

Video demo

Een professionele fotograaf benaderde mij met de vraag: 'Hij was het kopiëren en plakken helemaal zat. Ook werden, met de standaard zoekfunctionaliteit, regelmatig verkeerde foto's gevonden. Tenslotte kon hij grotere lijstjes, die als een bestand geleverd werden, ook niet eenvoudig verwerken.Dit nog los van de verschillen in regeleinden tussen Windows en Mac bestanden.Op 2 maart 2013 zag de eerste versie het levenslicht. Daarna kwamen van tijd tot tijd zinvolle klantwensen binnen waarmee de functionaliteit verrijkt werd, zie de Change log op de productpagina.Als fotograaf wil ik eenvoudig en snel alle foto's bij elkaar zoeken voor verdere verwerking op basis van lijstjes met geselecteerde foto's van klanten.Ook moet het voor klanten mogelijk zijn om bijvoorbeeld alleen een nummer op te geven in plaats van de hele bestandsnaam, Dus bijvoorbeeld '8539' in plaats van 'Bruiloft_John_Jet_8539.jpg'.Krijg jij ook van jouw klanten mailtjes of WhatsApps met een lijstje van gekozen foto's voor verdere bewerking?Met deze plug-in kun je dat lijstje in de plug-in plakken en vervolgens worden alle gevonden foto's verzameld en in één verzameling geplaatst voor verdere bewerking. Ook kun je, als je het lijstje als bestand krijgt, dit inlezen en verwerken. Dit levert tijdwinst op en voorkomt fouten.Nieuwsgierig? Bekijk dan de onderstaande demo: