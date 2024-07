Adobe en de kosten voor AI generative fill

Donald Willemsen schreef vandaag om 14:59 | reageer

Eerst even een paar verbeteringen.

'Het is een vicieuze cirkel waarin je beland.' moet zijn: 'Het is een vicieuze cirkel waarin je belandt.'

'Dan vind ik het niet meer dan logisch dat je daarvoor betaald.' moet zijn: 'Dan vind ik het niet meer dan logisch dat je daarvoor betaalt.'



Voor niets gaat de zon op, zegt het spreekwoord. Maar de manier waarop ADOBE hier mee om gaat, kan wel wat kritiek verdragen. Men maakt eerst iedereen lekker en dan, als velen de smaak te pakken hebben, zegt ADOBE: Nu mag ervoor gaan betalen. Kunnen we even vangen?



Er is al langer een ander programma beschikbaar wat al veel langer met AI werkt. In feite is het hele programma op AI gebaseerd. Er is een versie dat je met een eenmalige betaling kan aanschaffen en nieuwe extra toepassingen kunnen los erbij kopen. De andere optie is de abonnementsversie. Je betaalt jaarlijks een bedrag en dan zijn nieuwe extra AI toepassingen bij de prijs inbegrepen. Dat programma noemt 'Luminar Neo'. De AI toepassingen zijn zeker niet slechter dan die van ADOBE. Mij lijkt het zelfs zo, dat de AI toepassingen van ADOBE de kinderschoenen nog moet ontgroeien, terwijl Luminar al verder is in die ontwikkeling.



Voorlopig gebruik ik beide programma's. Er zal echter een moment komen dat ik een keuze ga maken, maar daar is het nu nog te vroeg voor.