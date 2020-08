Hoe ziet jouw perfecte camera eruit?

De moderne mirrorless camera's zijn wonderlijke staaltjes techniek. Toch zijn ze niet perfect. Misschien wel als je alle sterke punten in één camera kunt stoppen.

Voor mijn fotografie, en mijn fotografie alleen

Sensor van de Hasselblad X1D-50C

Maar we zijn niet snel tevreden. Elk nieuw camera model, ongeacht van welk merk, krijgt op een of andere manier altijd de wind van voren.Dingen zijn niet goed genoeg, of snel genoeg, of nauwkeurig genoeg. De vorm klopt niet in onze ogen en het menu voldoet niet aan onze standaarden. Opties zijn er niet, of er zijn opties die we onzin vinden. Kortom, er is altijd wel iets om over te klagen.We maken ons er allemaal wel in meer of mindere mate schuldig aan. Zozeer zelfs, dat we vergeten hoe onze moderne camera's fantastische machines zijn geworden, die zoveel meer kunnen dan tien jaar geleden.Maar als we onze eigen camera konden samenstellen uit wat er op de markt verkrijgbaar is, hoe zou jouw camera er dan uit zien?Ik heb een nadeel dat ik veel disciplines aan fotografie beoefen. Landschappen, portretten, bruiloften, en vastgoed. Voor elke soort fotografie zou ik een ideale camera kunnen samenstellen, met eisen die het geschikt maakt voor die alleen die discipline.Het is dus ook een heel persoonlijke keuze, die misschien door de tijd heen ook zal veranderen. Dit is wat ik nu zou uitkiezen, uit de camera's die ik ken.Vreemd genoeg zijn het de beelden die ik met de Hasselblad X1D-50c heb gemaakt, die mij een onbeschrijfbare kwaliteitsgevoel geven, dat ik bij geen enkele andere camera heb gezien. Misschien is het onzin, maar in dit geval is het gevoel toch ook belangrijk.