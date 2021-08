Manual belichting instellen maakt een fotograaf niet professioneel

Voor dit soort fotografie is vaak snelheid en flexibiliteit belangrijk. Dan laat ik het instellen van de sluitertijd het liefst door de camera doen. Met de EV correctieknop kan ik desgewenst afwijken. Dit werkt (voor mij) veel sneller en flexibeler dan alles handmatig instellen.

Gebruik wat jij het fijnste vindt

De cursus aan de slag met belichting

Wat belangrijk is, is een goed belichte foto. Hoe die belichting bereikt wordt is in feite niet belangrijk. Of dat in de M, S of A stand in, of wat dat betreft in de volautomatische stand P, dat maakt niet uit. Gebruik wat jij het fijnste vindt werken.Beweer echter niet dat jouw methode de enige goede is. Want dat is niet waar. Het is slechts een voorkeur. Denk ook niet dat alleen de M controle over je belichting geeft, want dat is ook niet zo. Het maakt je in geen geval een professionele fotograaf. Je bent pas professioneel als je ten volle de mogelijkheden van de camera in jouw voordeel gebruikt.Wat gebruik jij het liefste, de P, S, A, of M stand? Wissel je af, of gebruik je alleen één enkele instelling uit een bepaalde overtuiging? Laat het weten in een reactie onder dit bericht. Bedenk dat het een mening is, jouw mening. Respecteer ook de mening van de ander.In de cursus Aan de slag met belichting vertel ik alles over het bereiken van een goed belichte foto.