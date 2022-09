Overstappen op de Mac Studio of toch niet? Deel 2

Ik gebruik al vele jaren een Windows computer naar tevredenheid. Waarom geen Apple? Simpel, omdat het te duur is. Maar met de Mac Studio is er misschien een omslagpunt gekomen.



In dit tweede artikel denk ik verder over het wel of niet overstappen van Windows naar Apple.



Ik schreef over mijn idee om over te stappen naar een Apple Mac Studio in deel 1. Daarop zijn een aantal interessante reacties gekomen, waarvoor mijn dank.





Vooroordelen

Zoals verwacht kwamen ook de vooroordelen weer bovendrijven. Alsof Apple alleen maar goed genoeg is voor fotobewerking, of dat de Apple beter is vanwege de restwaarde.Ik vond de reactie over het zinloze van een laptop bijzonder, want met een smartphone is een presentatie geven ook mogelijk.