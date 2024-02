Verstandig of onzinnig? Een camera voor de hobby en voor op vakantie.

Een vakantie is om te genieten. Met mooie foto's kan je in de jaren daarna nog nagenieten. Een camera voor op vakantie is dan niet zo'n gek idee. Of is dat onzinnig?

Je zou zelfs voor een goede compactcamera kunnen kiezen, met een ingebouwd zoomobjectief. Iets dat niet te zwaar is, en eenvoudig mee te nemen. Zo maak je toch prachtige foto's van goede kwaliteit, zonder dat al die apparatuur die normaal gebruikt wordt meegesleept moet worden.Is dit een goed idee, of is dit onzinnig? Of moet je alles gewoon thuis laten en wat kiekjes met de smartphone maken. Wat denk jij als hobbyfotograaf, of als je beroepsmatig bezig bent? Is een aparte camera voor op vakantie een goed idee?