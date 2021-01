Welke camera heb ik gebruikt: dit zijn de antwoorden

Zou dit met een Leica gemaakt zijn, of niet? Ik vermoed dat bepaalde soort fotografie, waarbij Leica veel gebruikt wordt, zwartwit zeker vaak gebruikt wordt. Deze foto is met een Canon EOS R gemaakt.

Het verlossende antwoord

Bart schreef in zijn reactie dat hij verwachtte dat de springende hond met de Nikon D500 is gemaakt, en dat klopt helemaal. Maar misschien is de foto herkend van een oude review ? Maar het is leuk dat je dit goed geraden hebt.Het vergelijk is boerenbedrog genoemd, wat ik in feite wel kan begrijpen. Toch is wat ik hier laat zien iets uit de praktijk. Het gaat om het eindresultaat, en niet om het pixel peepen op raw beelden, onder exact gelijke omstandigheden gemaakt en met dezelfde optiek. Dat is geen realistische fotografie. Niemand fotografeert op die manier, toch?Ten slotte wil ik opmerken dat ik het jammer vind dat de Pentax schittert door afwezigheid. Helaas heb ik nog geen gelegenheid gehad om dit merk te gebruiken. Maar ik ben er van overtuigd dat ook een foto met deze camera niet herkend zou zijn.Ik wil iedereen bedanken voor de reacties, de antwoorden, de gedachten en meningen. De boodschap van het artikel was duidelijk: maak je niet druk over het merk of type camera, maar ga gewoon de mooiste foto's maken die je kunt. En geniet van het fotograferen. Oh ja, en je mag best trots zijn op je camera, daar is niets mis mee. Ook in 2021 niet.