Review: Canon EOS R10 mirrorless camera

Zoek je de meer eenvoudige instelmogelijkheden, de EOS R10 laat je niet in de steek. De jpeg fotograaf heeft een keur aan mogelijkheden ter beschikking. Je kunt deze behulpzame pagina's ook uitschakelen, waarmee je het normale bekende Canon menu hebt.

Ik dacht dat de Canon EOS R10 een camera zou zijn die mij minder zou aanspreken. Het was opvallend hoeveel plezier ik had in het gebruik van deze camera.Hoewel het geen camera van professioneel kaliber is, komt het toch heel dichtbij. Er waren weinig momenten waarin ik dacht: nu mis ik mijn professionele camera.Er zijn wel wat dingen om rekening mee te houden. De EOS R10 is klein, heel klein. Het formaat is vergelijkbaar met dat van de EOS M50 mark II Je kunt het ook een beetje vergelijken met die camera, maar dan met alle voordelen van de geavanceerde autofocus, snelheid, en natuurlijk de RF mount.