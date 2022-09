Review: Canon EOS R7

Een rode wouw in de Duitse Eifel. Ik had even moeite met het rotatiewiel, omdat ik zo gewend ben aan de andere positie op de camera. Dat is even wennen. Helaas bleek er achteraf een flinke vettige veeg op het objectief te zitten waardoor het beeld wat dof is. (EOS R7 + RF-S 18-150mm op 150mm, ISO 100, f/7,1, 1/500 sec)

De positie van de hoofdschakelaar is dan weer een prettiger dan wat je bij de full frame EOS mirroless modellen ziet. Zeker de extra stand voor video is fijner dan de dubbele handeling die je moet uitvoeren met de full frame modellen.De EOS R7 heeft de beschikking over automatische horizon level. Dit houdt in dat een scheve horizon automatisch gecorrigeerd wordt. Hoewel ik sceptisch was, werkt dit wonderlijk goed en het is zeker een meerwaarde.Een andere optie, die ik niet echt gebruikt heb omdat de noodzaak er niet toe was, is de mogelijkheid tot pre-shooting. Daarmee kan de camera bij het half indrukken van de ontspanknop al beelden gaan opslaan.Wanneer je dan de ontspanknop uiteindelijk indrukt wordt een serie foto's van een halve seconde voor je de ontspanknop indrukte opgeslagen.