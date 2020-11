Review: Canon EOS R6

De Canon EOS R6 in combinatie met een EF 100-400mm f/4-5,6L II objectief. Hoewel de autofocus perfect werkt, is het voor landschappen soms heel fijn om handmatig scherp te stellen.

Mijn oordeel over de Canon EOS R6

Wat mij goed bevalt

Afmetingen en vormgeving is heel goed - de camera is niet te klein en niet te groot

De grip is goed gevormd, en er is voldoende ruimte tussen de grip en het objectief

Fantastische oog-AF, gezicht-AF, en lichaam-AF

6072 AF punten, of 1053 Dual Pixel CMOS AF gebieden, verdeeld over 100% in horizontale richting , 90% in verticale richting.

Focus tracking werkt fantastisch

Dubbel kaartslot met twee UHS-II SD slots

In Body Image Stabilization (IBIS) tot maximaal 8 stops

Volledig functioneel touchscreen, ook voor AF bediening tijdens het fotograferen

Kantelbaar scherm

c-raw formaat voor gecomprimeerde raw bestanden die geen kwaliteitsverlies hebben

Goede ISO prestaties, zonder probleem bruikbaar tot ISO6400, en ISO12800 is heel acceptabel

20 beelden per seconde met elektronische sluiter, 12 beelden per seconden met mechanische sluiter

Buffer voor 240 raw files bij gebruik van mechanische sluiter, en 120 bij gebruik van de elektronische sluiter. Voor JPEG is dit in beide gevallen meer dan 1000 beelden.

Met de mechanische sluiter is de camera volledig stil

Knoppen en instelwieltjes zijn volledig instelbaar

Joy-stick reageert heel snel en nauwkeurig, je kunt de gevoeligheid ook naar eigen voorkeur instellen

Focus bracketing

Time lapse functie

Bulb-timer

Wat voor verbetering vatbaar is

Geen scherm bovenop de camera met de instellingen

PSAM wiel kan niet vergrendeld worden

Ik mis de optische sensor in de AF-ON knop die bij de Canon EOS 1Dx mark III zo fantastisch is

Er is geen knop voor de bracketing instellingen direct en eenvoudig op te roepen

Manual focus assist heeft geen aanduiding van het scherptediepte bereik

Batterij duur is wat aan de korte kant.

Film functies zijn wat beperkt

Sluitertijd instellen in PSAM stand gaat niet verder dan 30 seconden

Rating knop heeft weinig toegevoegde waarde

Welke is voor jou geschikt? De EOS R6 of de EOS R5?

Het dynamisch bereik van de camera is heel goed. In veel gevallen heb je geen bracketing meer nodig. Belicht op het lichtste deel met exposure to the right, en je kunt in de nabewerking je donkere delen heel eenvoudig ophalen.Hou er wel rekening mee dat het dynamisch bereik van de camera minder is wanneer de elektronische sluiter gebruikt wordt. Dit kost je zeker één, misschien zelfs twee stops.Ik ben heel erg enthousiast over de Canon EOS R6. Het is een hele fijne camera die heel prettig in het gebruik is. Er is goed nagedacht over de positie van de knoppen, de bediening en de kwaliteit.De werking van de autofocus is fantastisch en het levert een grotere hit-rate op, wat betekent dat je veel meer scherpe beelden zal overhouden dan met welke Canon EOS camera dan ook.De snelheid van de camera is niet alleen met betrekking tot de autofocus goed. De camera haalt tot maar liefst 20 beelden per seconde met de elektronische sluiter. Zo mis je geen enkel actie moment, zeker als je dit combineert met de uitstekende autofocus en tracking mogelijkheden van de camera.Canon heeft ervoor gekozen om met de elektronische sluiter de beelden in 12 bit weg te schrijven, in plaats van 14 bit. Dit heeft invloed op het dynamisch bereik, iets waarmee je misschien in extreme situaties rekening moet houden. Wat de reden is weet ik niet, maar het kan zijn dat dit iets te maken heeft met de hoeveelheid data die gegenereerd wordt met 20 foto's van 20 miljoen pixels per seconde.De Canon EOS R6 heeft met zijn 20 miljoen pixels een perfecte resolutie voor de meeste doeleinden. Meer heb je in feite niet nodig. Ik ben van mening dat voor de meesten fotografen de Canon EOS R6 een betere keuze is dan de Canon EOS R5.Mocht je behoefte hebben aan 45 miljoen pixels, of uitgebreide video functionaliteiten, dan is het misschien interessant om de upgrade naar een Canon EOS R5 te maken.Dit is misschien wel de belangrijkste vraag voor velen, welke van de twee EOS R modellen is nu geschikt voor je. Ik beperk me daarbij tot de EOS R5 en EOS R6, en laat de EOS R en EOS RP achterwege.In feite is het heel eenvoudig. Stel je de volgende vragen: is filmen heel belangrijk voor je, en heb je een resolutie van 45 miljoen pixels nodig? Met betrekking tot deze laatste vraag heb ik al verteld dat bijna geen enkele fotograaf 45 miljoen pixels nodig heeft.Of dit voor jou geldt, dat is iets wat je voor jezelf mag beantwoorden. De eerste vraag, over het filmen is natuurlijk ook heel duidelijk. Film je veel, en vind je het belangrijk om vele mogelijkheden te hebben, dan kan de Canon EOS R5 een goede keuze zijn.