Review: Canon RF100-500mm f/4,5-7,1L IS USM

Een langer brandpunt betekent een langer objectief. Het zoomen is soepel en makkelijk, en kan als op elke gewenst brandpunt 'vergrendeld' worden.

Diafragma f/4,5 tot f/7,1

Fotograferen met de RF100-500L

Natuurlijk verandert ook bij de RF100-500L het diafragma wanneer je gaat inzoomen. Je eindigt met diafragma f/7,1 als je de uiterste brandpuntsafstand bereikt. Hoewel niet ideaal, zorgt het veranderende diafragma bij inzoomen er wel voor dat dit soort objectieven relatief klein en compact blijven.Diafragma f/7,1 klinkt niet zo mooi. Toch valt het wel mee als je er even over nadenkt. Het verschil met de f/5,6 van de EF100-400L II is maar 2/3 stops. Vergeet echter niet de 100mm extra brandpunt die je met de RF100-500L hebt gekregen.Als je de twee objectieven met elkaar vergelijkt bij 400mm valt op dat de RF100-500L met f/6,3 1/3 stop minder lichtgevoelig is dan de EF100-400L II. Het omslagpunt van f/5,6 naar f/6,3 ligt op 365mm brandpunt.Hoewel dit verschil verwaarloosbaar is, zal het in de praktijk toch tot een sluitertijd kunnen leiden die te lang voor je is, of dat de ISO toch een stop hoger gezet moet worden.Wist je dat het kleinste diafragma bij 500mm brandpunt maar liefst f/51 is?Ik ben al gewend om met de EF100-400L II op een Canon EOS 5D4 te fotograferen. Het is een heel prettige combinatie die ondanks het telebereik relatief compact en makkelijk in het gebruik is. Het gewicht van deze combinatie is ongeveer 3,5 kilogram. Dit is niet licht, maar ook niet extreem zwaar.De RF100-500L met een Canon EOS R5 valt helemaal in dezelfde klasse. Compact, prettig in het gebruik en wat gewicht betreft scheelt het niet veel. Het totaalgewicht ligt ongeveer 300 gram lager, wat pas merkbaar is als je beiden naast elkaar in de hand hebt.