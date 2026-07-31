Review: Haida X in 1 Ultra-Low Reflection Magnetic Filter

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Review: Haida X in 1 Ultra-Low Reflection Magnetic Filtervrijdag 31 juli 2026, 14:28 door Nando Harmsen | 111x gelezen | 0 reacties
Het nadeel van variabele ND-filters is kruisvorming. Delen van de foto worden donker door het principe achter dit soort filters. Haida heeft de X in 1 Ultra-Low Reflection Magnetic Filter uitgebracht, die dit probleem op een slimme manier minimaliseert.
Ik kreeg van Haida de nieuwe X in 1 filter(s) voor een review. Het is een variant op de welbekende CPL-VND waarover ik eerder ook een review heb geschreven. Dit filter gebruik ik naar tevredenheid voor video.
Het kan een nadeel zijn dat dit CPL-VND filter een instelbare sterkte tussen 3 stops en 7 stops heeft. Is 3 stops te veel, dan grijp je mis en moet je toch een andere manier vinden om de gewenste belichting te bereiken.
Het heeft een reden waarom deze reikwijdte beperkt is. Dit heeft te maken met de kruisvorming die ontstaat wanneer het uiterste in ND-bereik wordt gebruikt. De Haida X in 1 Ultra-Low Reflection Magnetic Filter lost dit op een simpele manier op.
Het filter is wederom een gecombineerd VND-CPL filter. Het bereik is nu echter 1 stop tot 5 stops. Wil je meer dan 5 stops licht tegenhouden? Dan plaats je het bijgeleverde 2 stops ND filter ervoor. Op dat moment heb je een 3-7 stops VND filter.
Het magnetische filter
Het nieuwe X in 1 Ultra-Low Reflection Magnetic Filter filter maakt gebruik van magneten. Je schroeft het filter op het objectief, zoals elk ander schroeffilter. De voorzijde is voorzien van een magneet voor extra filters.
Haida levert er behalve een magnetisch 2 stops ND filter ook een magnetisch 1/4 Mist Black filter bij, voor die prettige gloed bij lichtbronnen. Je kan ook alle andere magnetische NanoPro filters van Haida plaatsen.
Je koopt de Haida X in 1 Ultra-Low Reflection Magnetic Filter in een mooie luxe verpakking met een net etui. Daarin vind je het VND-CPL filter, het 2 stops ND filter en de 1/4 Mist Black. Je krijgt ook een speciale connector-ring en een lensdop.
Het is mogelijk om een rubberen zonnekap als accessoire erbij te kopen. Deze klikt ook magnetisch op het variabel ND filter.
In het gebruik
Het gebruik van het filters is heel intuïtief. Je schroeft het filter op het objectief en stelt de gewenste sterkte in. Desgewenst kan je het 2 stops ND filter gebruiken indien je tot zeven stops wilt tegenhouden.
Het extra 2 stops filter heeft als naam Enhancer 3-7 stops, wat duidelijk maakt welke sterkte je krijgt na plaatsing van het filter. Dit voorkomt verwarring, indien er alleen 2 stops ND op had gestaan. Een klein maar belangrijk detail.
De hendel is geveerd en valt in uitsparingen. Zo blijft de ingestelde sterkte vast wanneer je de polarisatie instelt. Deze polarisatie moet als tweede ingesteld worden want het instellen van de ND-sterkte heeft invloed op de polarisatie.
Beeldkwaliteit
Het filter heeft bij mijn testen op een zonnige dag laten zien dat er geen kleurafwijkingen zijn. Zowel met als zonder Enhancer blijven de kleuren ongewijzigd. Dit verandert echter bij het instellen van het polarisatiefilter.
De kleuren worden warmer wanneer de sterkte van de polarisatie ingesteld wordt. Dit is normaal voor polarisatie. Natuurlijk haalt het ook reflecties weg.
Er is geen storende kruisvorming bij de maximale sterkte van het filter. Niet bij 24mm brandpunt. Wanneer er gekozen voor voor 15mm worden de hoeken van het beeld wel donkerder.
Dit kan ook het gevolg zijn van de polarisatie. Een extreme groothoek heeft immers ongelijke polarisatie over het beeld. Een beeldhoek van maximaal 20mm op fullframe is aan te raden voor dit filter.
Er is ook vignettering te zijn wanneer de Enhancer gebruikt wordt in combinatie met 15mm brandpunt. Het filter is hier minder voor geschikt.
Deze testen zijn voor fotografie. Dit heeft een 3:2 verhouding op fullframe. Voor video wordt meestal een 16:9 verhouding gebruikt. Hiermee vallen de extreme hoek weg en heb je ook minder last van de genoemde effecten.
Het gebruik van de zonnekap
De zonnekap is ook magnetisch. Deze klikt op het filter en blijft stevig zitten. Het wordt anders wanneer je de zonnekap op de Enhancer of 1/4 Mist Black wilt klikken. Dan blijft de zonnekap niet zitten.
Dit is het gevolg van verkeerd gebruik. De zonnekap moet altijd rechtstreeks op het filter geplaatst worden. De extra Enhancer, of andere filter, klikken dan in de zonnekap. Dit is belangrijk.
De zonnekap is niet heel diep, en zal bij brandpunten vanaf 35mm steeds minder effect hebben. Let op bij brandpunten die korter zijn dan 24mm. Tenzij je in 16:9 filmt, zal de zonnekap al snel zichtbaar zijn.
Conclusie
Het nieuwe Haida X in 1 filter is een welkome verbetering ten opzichte van het eerste NanoPro CPL-VND filter. De mogelijkheid tot het vastzetten van de ingestelde ND-sterkte is heel praktisch en prettig.
De mogelijkheid om een extra ND filter, de Enhancer, te gebruiken lost het probleem van de reikwijdte op. Soms was 3 stops net te veel. Nu is ook een en twee stops ND beschikbaar. Het losse filter is een slimme oplossing.
Hoewel de normale magnetische NanoPro filters van Haida ook gebruikt kunnen worden, moet je wel rekening houden met een grotere filtermaat. Voor een filter van 82mm heb je voor de magnetische filters 86mm nodig.
Eventuele filters die je al in bezit had kunnen passen dus niet in dit filter. Het is een consequentie van het ontwerp, en niet zozeer een nadeel. Het is iets om bewust van te zijn.
Ben je op zoek naar een goed en flexibel variabel ND filter? Dan is de Haida X in 1 een heel goede keuze. De hele set, die in een mooi etui geleverd wordt, is rond de 200 euro in aanschaf.
Voordelen
- Ingebouwd polarisatiefilter
- Geen kruisvorming door beperkt ND-bereik van 1 tot 5 stops
- Extra 3-7 Stops Enhancer vergroot het ND-bereik met 2 stops
- 1/4 Mist Black inbegrepen
- Magnetisch systeem werkt snel en is betrouwbaar
- Grotere filterdiameter voorkomt vignettering tot ongeveer 20mm beeldhoek
- Andere Haida NanoPro magnetic filters kunnen gebruikt worden
- Hendel voor instellen ND-sterkte kan vastgezet worden
- Geen merkbare kleurafwijking
- Mooie lens pouch inbegrepen
- Zonnekap is als accessoire verkrijgbaar
- Eenvoudig te gebruiken
Nadelen
- Het filter moet geschroefd worden. Dat zou ook met een magnetische ring kunnen
- Een losse magnetische adapter voor los gebruik van 1/4 Mist Black zit er niet bij
- Filters die in de zonnekap geplaatst worden zijn moeilijk te verwijderen
Met dank aan Haida voor het beschikbaar stellen van dit filter.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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