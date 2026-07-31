Review: Haida X in 1 Ultra-Low Reflection Magnetic Filter

Haida X in 1 Ultra-Low Reflection Magnetic Filter

Het magnetische filter

Het filter is wederom een gecombineerd VND-CPL filter. Het bereik is nu echter 1 stop tot 5 stops. Wil je meer dan 5 stops licht tegenhouden? Dan plaats je het bijgeleverde 2 stops ND filter ervoor. Op dat moment heb je een 3-7 stops VND filter.Het nieuwe X in 1 Ultra-Low Reflection Magnetic Filter filter maakt gebruik van magneten. Je schroeft het filter op het objectief, zoals elk ander schroeffilter. De voorzijde is voorzien van een magneet voor extra filters.Haida levert er behalve een magnetisch 2 stops ND filter ook een magnetisch 1/4 Mist Black filter bij, voor die prettige gloed bij lichtbronnen. Je kan ook alle andere magnetische NanoPro filters van Haida plaatsen.