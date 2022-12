Review: Sony A7R V mirrorless camera

De Sony A7R V is niet voor actie bestemd. Je kunt maximaal 10 beelden per seconde maken. Dit was met 7 beelden per seconde vanwege mijn ingestelde bestandsformaat. (jpeg uit de camera, mechanische sluiter)

Voor veel mirrorless camera's is de beeldsnelheid bij een elektronische zoeker hoger. Bij de Sony A7R V is dit echter niet. Met jpeg of lossy gecomprimeerd raw haalt de camera in dat geval 8 beelden per seconde, of 5 met de hogere kwaliteit raw beelden.Het is niet aan te raden om met een elektronische sluiter in de hoogste snelheid actiefotografie te beoefenen. Niet alleen heb je een lagere beeldsnelheid, maar het rolling shutter effect is aanzienlijk. Met de mechanische sluiter heb je hier geen last van, en bovendien een hogere beeldsnelheid.