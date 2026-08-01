Waar moet je rekening mee houden bij overstap van fotobewerkingsprogramma?



Je kan desgewenst altijd een select aantal 'oude foto's' naar de nieuwe software te brengen. Die kan je dan opnieuw bewerken. Is die wens er niet, laat die dan in de oude software bestaan.



Een overstap naar nieuwe software is relatief eenvoudig. Besef wel goed wat de consequenties zijn voor je 'oude foto's' en bewerkingen. Vraag je dan af of het die overstap waard is. Die keuze kan alleen jij zelf maken.



Overweeg ook de kosten die de software die je gebruikt of wilt gebruiken. Een prijsoverzicht van de professioneel gerichte softwarepakketten die ook fotobeheer hebben kan je vinden in dit artikel.



Ben jij overgestapt van software? Of denk je aan overstappen? Ik ben heel benieuwd hoe jij dit gaat doen, of hoe je dit opgelost hebt. Deel je ervaringen of ideeën in een reactie hieronder. Wellicht breng jij nieuwe inzichten waar we allemaal van kunnen leren.



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