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Waar moet je rekening mee houden bij overstap van fotobewerkingsprogramma?zaterdag 1 augustus 2026, 22:44 door Nando Harmsen | 73x gelezen | 0 reacties
Je gebruikt al jaren hetzelfde fotobewerkingsprogramma. Dan besluit je om over te stappen naar andere software. Dat gaat nooit vlekkeloos. Er zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Denk goed na voor je de stap zet.
Er kunnen diverse redenen zijn om over te stappen naar een ander fotobewerkingsprogramma. Welke reden het ook is, je wilt dan liever niet opnieuw starten met alle bewerkingen van jaren aan beeldmateriaal.
De gereedschappen die je ter beschikking hebt voor fotobewerking zijn bij alle fotobewerkingssoftware nagenoeg gelijk. De verschillen zitten vaak in de details en het uiterlijk van het programma.
Andere software gaan gebruiken kan doorzettingsvermogen vereisen. Je moet de gereedschappen die je nodig hebt niet alleen vinden, maar jezelf ook een nieuwe workflow aanmeten.
Gun het tijd om met de nieuwe software te leren werken. Zeker als je ziet dat de resultaten naar wens zijn werkt dat heel motiverend. Er is alleen één pijnpunt: wat doe je met alle foto's die je in het verleden bewerkt hebt.
Het probleem is in feite heel simpel te omschrijven. Je raakt alle bewerkingen uit het verleden kwijt. De bewerkingen die je op je raw-bestanden hebt gedaan kunnen niet gelezen worden door de nieuwe software.
Er bestaan natuurlijk de sidecar-bestanden. De XMP-bestanden, DOP-bestanden of andere kleine bestandjes die bewerkingsinformatie bevatten. Helaas zijn vaak alleen trefwoorden en sterratings leesbaar voor andere software.
De enige manier om je oude bewerkingen te behouden is het exporteren naar een jpeg of tiff-bestand. Helaas kan er dan nooit meer iets aangepast worden. De bewerking is definitief.
Natuurlijk kan je het originele raw-bestand opnieuw bewerken in de nieuwe software. Dat kan voor een honderdtal foto's uitstekend, maar niet voor vele duizenden foto's. Er is echter nog een andere noodoplossing.
Maak een verse start bij overstap naar nieuwe fotobewerkingssoftware. Ga vanaf dat moment alle nieuwe foto's in de nieuwe software bewerken. Negeer alle 'oude' foto's en laat die over aan de oude software.
Dit betekent dat de oude foto's nog altijd in de oude software bekeken en van daaruit geëxporteerd worden. Gooi de oude software dan ook niet weg maar blijf die gebruiken voor beheer van de oude foto's.
Ik heb al eerder geschreven over het gebruik van Lightroom Classic zonder abonnement. Lees erover in dit artikel. Software die aangekocht is kan je sowieso blijven gebruiken.
Je kan desgewenst altijd een select aantal 'oude foto's' naar de nieuwe software te brengen. Die kan je dan opnieuw bewerken. Is die wens er niet, laat die dan in de oude software bestaan.
Een overstap naar nieuwe software is relatief eenvoudig. Besef wel goed wat de consequenties zijn voor je 'oude foto's' en bewerkingen. Vraag je dan af of het die overstap waard is. Die keuze kan alleen jij zelf maken.
Overweeg ook de kosten die de software die je gebruikt of wilt gebruiken. Een prijsoverzicht van de professioneel gerichte softwarepakketten die ook fotobeheer hebben kan je vinden in dit artikel.
Ben jij overgestapt van software? Of denk je aan overstappen? Ik ben heel benieuwd hoe jij dit gaat doen, of hoe je dit opgelost hebt. Deel je ervaringen of ideeën in een reactie hieronder. Wellicht breng jij nieuwe inzichten waar we allemaal van kunnen leren.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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Elja Trum
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