3 andere experimenten voor op vakantie

1. Infrarood

In het artikel 3 ideeŽn om je fotografieniche te ontdekken heb ik al wat uit de doeken gedaan over Infrarood-fotografie.Het is een bijzondere techniek waarbij je infrarood licht fotografeert. Dat is licht met een golflengte buiten het zichtbare spectrum. Als je dit licht kunt vastleggen kun je bijzondere, soms surrealistische foto's maken.Infraroodopnames zijn het mooist als er veel bladgroen in het beeld aanwezig is; bladeren aan een boom of gras. Dit bladgroen weerkaatst namelijk veel van het infrarode licht.