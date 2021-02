Tips voor sneeuwfoto's verzameld

Het sneeuwt steeds minder vaak in Nederland, dus als het dan weer eens gebeurd moet je er extra gebruik van maken als fotograaf natuurlijk. In het verleden hebben we al vaak geschreven over sneeuwfoto's. In dit artikel heb ik de beste artikelen verzameld.



Het bekendste probleem bij sneeuwfoto's is dat je camera automatisch onderbelicht. Daar moet je dus voor corrigeren.



Ontdek hoe het zit in dit artikel van Nando over een correcte belichting bij sneeuwfoto's.