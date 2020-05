De strijd tussen spiegelreflex en systeemcamera

Rangorde: Canon, Sony, Nikon

Alleen duurdere camera's nog in trek

Merkambassadeurs

Maar sinds kort gaat alle aandacht naar Sony, een merk dat vijf jaar geleden nog geen rol speelde op de markt voor serieuze camera's. Drie jaar geleden trokken ze maar liefst 9 miljard dollar uit om cameramerk nummer één te worden in 2021.Dat is echter nu al gelukt in het full frame (duurdere) camerasegment. Op de totale markt is de rangorde nu: Canon, Sony, Nikon.De cameramarkt op het gebied van compactcamera's is in tien jaar met meer dan driekwart gekrompen doordat de mobiele telefoons steeds betere cameraprestaties bieden. En zo'n mobieltje heb je altijd bij je. Dit was de oorzaak van het bijna verdwijnen van compactcamera's op de markt.Alleen duurdere (vaak fullframe)camera's (met een grote sensor) boven de 2.000 euro zijn nog gewild en worden verkocht. De markt voor dit soort camera's is enorm toegenomen.Dit soort camera's zijn namelijk. De verwachting is dat uiteindelijk alleen high-endcamera's nog overblijven.Gelauwerde pers- en natuurfotografen worden verleid door camerafabrikanten om hun spullen te proberen en er uiteindelijk in te investeren.Om ze die overstap te laten maken is nog vaak een hele klus, want vaak zijn ze trouw aan hun eigen cameramerk en hebben ze geen zin/tijd om een fortuin uit te geen aan spullen waar ze opnieuw mee moeten leren werken. Toch lukt het de headhunters om topfotografen aan een bepaald cameramerk te binden waarop ze zich merkambassadeur mogen noemen.Een selecte groep topfotografen krijgt dan de nieuwste spullen in bruikleen, de rest krijgt vaak korting. Het idee hierachter is dat de hobbyfotografen daarna vanzelf volgen.Sony is hier vooral heel erg mee bezig (maar Canon en Nikon doen het natuurlijk ook). Huub Keulers is bijvoorbeeld al benaderd en mocht werken met een Sony A9 Ook Albert Dros zie je regelmatig terug in artikelen waarbij hij met een Sony A7RII prachtige vulkaanfoto's maakt in Guatemala met de melkweg als achtergrond. Het compacte, lichte pakketje met camera-apparatuur is bij zo'n beklimming natuurlijk een enorme pré.