De hoofdzaak van deze updates betreft, afhankelijk van het model camera, de video functies van de genoemde drie camera's. Filmen met 120 fps in full HD filmen behoort nu tot de mogelijkheden en de IPB videobestanden kunnen met een lagere bitrate opgenomen worden voor kleinere bestanden.



De Canon EOS R5 en EOS 1D mark III krijgt de Canon Log-3 zoals die ook bij de Canon Cinema EOS camera's te vinden is, zodat je kunt profiteren van een hoger dynamisch bereik.



Voor de fotograaf is er de optie toegevoegd om het scherm van de camera tijdens het fotograferen uit te schakelen, met behoudt van weergave, gelijk aan de spiegelreflex camera's.



Wat interessanter is, is de ondersteuning voor fulltime handmatige scherpstelling van RF objectieven, zodat je deze in servo-AF handmatig kunt overnemen. Het is met deze update ook mogelijk om de instellingen van je camera op de geheugenkaart op te slaan.