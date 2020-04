Woensdag 8 april grootste supermaan van het jaar te zien

Supermaan

De vorige supermaan was op 9 maart te zien, maar toen was de afstand wat langer, namelijk 363.972 kilometer. Met het blote oog is het verschil tussen een gewone volle en een supermaan nauwelijks te zien.Wel kun je het wezenlijk verschil zien tussen een micromaan (dan staat hij het verst van de aarde) en een supermaan, dat scheelt namelijk 50.000 kilometer. Een gewone maan zit daar tussenin qua maat en dat kun je dus nauwelijks waarnemen.Als je dè supermaan van de eeuw wil zien, dan moet je 6 december 2052 alvast in je agenda zetten. Dan staat de volle maan namelijk op 356.426 kilometer van de aarde. Het verschil is vast weer niet waarneembaar met het blote oog, maar je kunt dan wel zeggen dat je erbij was!