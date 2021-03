Het voordeel van een cropsensor bij landschapsfotografie

Een MTF sensor zoals in deze Panasonic heeft een 2x crop. Misschien is dat wel perfect voor jouw landschapsfotografie.

Het voordeel van de cropsensor

Maar waarom eigenlijk? Is het om de resolutie? Gaat het over de zogenaamde lichtgevoeligheid? Of is het iets anders? Sterker nog, er zijn situaties waarin een cropsensor zelfs een voordeel kan hebben. Of dat voor jou ook geldt hangt af van wat voor soort landschapsfotograaf je bent.Zoals bekend kan de cropfactor van nut zijn als je brandpunt lang moet zijn. Voor wildlife en vogelfotografie heeft dit natuurlijk voordeel hebben.Voor dit artikel wil ik het echter over landschapsfotografie hebben, waarbij je in veel gevallen juist een groothoek wilt gebruiken. Dan kan die cropfactor nadelig zijn.Wil je meer weten over het nut van een cropsensor als je langere brandpunten wilt gebruiken, lees dan ook het artikel Wat is beter, een fullframe beeld croppen of een cropsensor gebruiken?