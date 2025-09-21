De ideale keuze voor primes

Meer: Persoonlijk
Wanneer je ervoor kiest om objectieven met een vast brandpunt te gebruiken, heb je drie objectieven nodig. Een groothoek, een standaard en een tele-objectief. Welke brandpunten moet je dan kiezen?
De keuze voor objectieven met een vast brandpunt kan het beste rond een vaste basis gekozen worden. Die basis is niet zo heel moeilijk te kiezen. Dat is het standaard brandpunt, of een standaard objectief; 50mm.
De 50mm brandpunt levert op een fullframe sensor een heel natuurlijk beeld op. Er is nauwelijks vertekening (tenzij je heel dichtbij gaat) en verhoudingen kloppen. De wereld wordt weergegeven zoals je dat met het blote oog ziet.
De andere twee objectieven met een vast brandpunt kan je dan het beste daaromheen kiezen. Eén met een langer brandpunt, één met een korter brandpunt.
Voor een korter brandpunt, de groothoek, adviseer ik een brandpunt dat ongeveer de helft is; 24mm. Dat levert een enorme beeldhoek op dat nog net geen extreme groothoek-vertekening oplevert. Om het in nummers te zien, je krijgt 4x zoveel in beeld.
Voor tele kan je op dezelfde manier een brandpunt te kiezen dat twee keer zo lang is. Ik zou echter adviseren om net dat kleine beetje extra te nemen. Een 135mm objectief is mijn inziens een betere keuze.
Kan je met een 24mm, een 50mm en een 135mm alles fotograferen? Natuurlijk niet, maar wel veel. Je kan natuurlijk andere brandpuntafstanden kiezen aan de hand van wat je doel is.
Voor straatfotografie zou dit drieluik goed kunnen werken, afhankelijk van je voorkeuren, natuurlijk. Fotografeer je portretten, dan is een 35mm, 85mm en een 135mm of 200mm een goede keuze.
Ga je dieren fotograferen, dan kan de keuze verschuiven naar een 135mm, een 300mm en een 600mm objectief. Mits je ervan houdt om objectieven met een vast brandpunt te gebruiken.
Er zijn zo heel wat brandpunten genoemd. Je kan nog meer variaties bedenken. Is het nodig om er altijd drie te hebben? Nee, dat niet. Begin met één objectief en kijk waar je vaak op misgrijpt. Breid naar die richting uit.
Natuurlijk is het ook mogelijk om een combinatie van vaste brandpunt en zoom te gebruiken. Zo ben ik al enkele keren op vakantie gegaan met een 24mm, een 50mm en een 100-500mm zoom. Dat werkte perfect.
Ik ben ook met drie primes naar de Tarn geweest. Je leest er meer over in dit artikel.
Wat jij zou kiezen is heel persoonlijk. Het is afhankelijk van je stijl, je voorkeur, maar ook je soort fotografie. Werk jij met vaste brandpunten? Laat weten welke set jij het liefst gebruikt en waarom. Dat kan in een reactie onder dit bericht.
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Elja Trum schreef vandaag om 15:46 | reageer
Wanneer ik primes gebruik zijn dat toch meestal de 35mm of de 85mm. Die bevallen me het beste. Mijn 135mm blijft meestal in de kast (maar is ook niet zo lichtsterk).
Alleen in de praktijk merk ik toch dat ik beter uit de voeten kan met zooms (de 24-70mm en de 70-200mm).
