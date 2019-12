Plug-in: Vertalen van trefwoorden, titels en bijschriften in Lightroom

Werk jij met Lightroom en stockbureaus, dan is deze plug-in waarschijnlijk interessant voor jou. Trefwoorden, bijschriften en titels zijn vaak een voorwaarde en anders een kans op meer verkopen.

Op een dag kreeg ik een telefoontje een professionele fotograaf, met de vraag of het mogelijk was om trefwoorden (keywords), titels (titles) en bijschriften (captions) van foto's in Lightroom automatisch te vertalen.Hij was namelijk overgestapt naar een ander stockbureau en die vereiste ook Engelstalige trefwoorden, titels enzovoorts..Toevoegen van metadata als trefwoorden is toch al niet het leukste klusje, laat staan om deze ook nog in een tweede, vreemde taal, te moeten vertalen.Ik hoef hier natuurlijk geen pleidooi te houden dat goede metadata altijd enorm belangrijk is! En dit geldt zeker voor fotografen die gebruik maken van stockbureaus. Veel stockbureaus stellen zelf trefwoorden en dergelijke als een voorwaarde en vereiste.Als fotograaf wil ik trefwoorden, titels en bijschriften automatisch laten vertalen naar een andere taal, bijvoorbeeld Engels.Deze plug-in vertaalt trefwoorden, titels en bijschriften naar een andere taal. Daarbij is het mogelijk om de vertaling eerst te bekijken, te controleren en eventueel te verbeteren voordat deze wordt toegepast.

Aangepaste vertalingen worden lokaal bewaard, zodat deze de volgende keer opnieuw gebruikt kunnen worden.





Nieuwsgierig? Bekijk dan de onderstaande Youtube demo: