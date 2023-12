Is het perfecte objectief nodig voor je fotografie

Dit MTO 1100mm f/10,5 spiegelobjectief is een vintage objectief. De uitstraling van de foto's die met dit objectief zijn gemaakt, zijn. zeker niet perfect. Maar het geeft wel een unieke uitstraling aan de foto's

Het is echter niet nodig om per se naar dat soort vintage objectieven te grijpen. Je kan ook kiezen voor de wat oudere moderne objectieven. Met andere woorden, het is niet per se nodig om het nieuwste van het nieuwste te kiezen omdat daarmee de kwaliteit weer beter is geworden.Er bestaat zelfs een risico met de zoektocht naar het beste, meest perfecte objectief. Het beeld, hoe perfect ook, kan te klinisch worden. Een foto zonder gevoel waar het alleen gaat over de perfectie. Met andere woorden, juist de tekortkomingen van een objectief geven de foto karakter.Uiteraard zijn er ook situaties waarbij een zo perfect mogelijke weergave wel nodig is. Maar dan is de fotografie niet langer een kunstzinnige uiting. Dan is het puur registratie met een ander doel dan een foto aan de muur.