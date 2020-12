De populairste artikelen van 2020

2. 8 tips voor conceptuele foto's

3. Workflow voor de ideale camera-settings

4. 30 Technieken om kleur te gebruiken in je foto's

5. 7 verkeerde ideeėn die je ervan weerhouden om je fotografie te verbeteren

6. Review: Pro Line fotoboek van Saal Digital

7. Het Perfecte Plaatje; Corona en natte naaktshoot

8. Review: Topaz DeNoise AI

9. Photofacts Academy 7 jaar - Winactie!

10. 7 foto-situaties voor handmatige scherpstelling

Bij conceptuele foto's gaat het om beelden die een idee of verhaal illustreren. Het verhaal achter de foto. Michelle schreef er een populair artikel over met 26.850 views en 7 reacties.In dit artikel, dat 21.522 keer bekeken werd, gaat Michelle in op een systeem dat je helpt aan de ideale camera instellingen.Een artikel van Michelle over hoe je kleur kunt gebruiken was ook populair en werd ruim 20.000 keer gelezen.Als fotograaf heb je vaak bepaalde ideeėn over fotografie. Soms kunnen die ideeėn je tegenhouden om betere foto's te maken. Nando schreef er dit artikel over.Een review van een fotoboeken afdrukker in de top 10 is opmerkelijk. Blijkbaar was het artikel van Erik over Saal Digital toch erg interessant. Wellicht hielp het dat Erik een boek over boudoirfotografie liet afdrukken.Nog een opvallend artikel in de top 10. Ditartikel gaat over een aflevering van het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje. Ik heb dit jaar weer met plezier gekeken, maar de reden dat dit artikel zo populair is zal te maken hebben met de naaktshoot die in die aflevering gedaan werd.Nog een review in de top 10. Ditmaal een artikel van Michelle over de software DeNoise AI. Een programma waarmee je ruis uit je foto's kunt verwijderen.De winactie van Photofacts Academy, vanwege het zeven jarige bestaan, was een groot succes. Vandaar ook dat het artikel over de actie goed gelezen is.De meeste fotografen gebruiken hun camera met de automatische scherpstelling. Er zijn echter ook momenten waarbij handmatig scherpstellen handiger is. Michelle gaat er in dit artikel dieper op in.Normaal zou ik nu wijzen op de artikelen op Photofacts over het fotograferen van vuurwerk, maar dat is dit jaar niet nodig. Ik moet toegeven dat ik het heerlijk rustig vind, normaal zou ik nu al de hele dag in vuurwerkgeknal gezeten hebben.Een fijne jaarwisseling vanavond en laten we er met zijn allen een mooie 2021 van maken!