Zo krijg je een bewegend paard (goed) op de foto

Wanneer het paard mij recht vanaf de zijkant passeert is het makkelijk mikken: dan kun je gewoon op de zijkant van het lichaam mikken. Alles wat ongeveer op die afstand van jou is zal dan scherp zijn!



Wanneer een paard op mij af komt probeer ik of op het hoofd van het paard (wanneer hij zonder ruiter is) of op het hoofd of de borst van de ruiter (wanneer met ruiter ) zelf scherp te stellen. In snelheid blijft het wel altijd lastig om precies te mikken. Verder is het een kwestie van veel oefenen, dan wordt je er uiteindelijk handig en snel in.



In het begin kreeg ik het maar niet onder de knie: ik bleef onscherpe foto's krijgen af en toe. Wat bleek: mijn camera was gewoon weg niet snel genoeg voor wat ik van hem vroeg. Lukt het je dus niet in galop, probeer het eens in draf of in stap of het je daar wel lukt!





Een scherpe foto in de binnenbak

Daar moeten we eigenlijk een heel apart artikel over schrijven want fotograferen in een binnenbak is zelfs met de duurste apparatuur ontzettend lastig. Om mooie actiefoto's te maken heb je vooral licht nodig. En wat ontbreekt er vaak in grote getale in een binnenbak. Juist. Licht.