Nieuwe firmware voor filmmakers met de Canon R6 en 1D mark III

Heb je een Canon EOS R6 of een EOS 1Dx mark III, en maak je filmopnames? Dan is de nieuwe firmware update die Canon op 8 juli uitgebracht heeft heel interessant voor je. Je krijgt namelijk beschikking over de lang verwachte C-log 3.



In april 2021 schreef ik over het verschijnen van een firmware update voor de Canon EOS R5, EOS R6 en de EOS 1Dx mark III. Een van de nieuwe opties was de C-log 3 optie voor filmmakers die helaas niet voor de EOS R6 en EOS 1Dx mark III gold. Dit zou in een later tijdstip toegevoegd worden.