6 tips om de pandemie door te komen

Foto: Fusion Medical Animation via Unsplash

1. Fotostudio bouwen thuis

En ook als je niet verplicht thuis zit vanwege het virus, maar gewoon tijd over hebt (omdat de wekelijkse fotoclubavond, sportclub of schilderklas niet doorgaat) krijg je met die artikel hopelijk wat inspiratie.Als je de deur niet uit mag vanwege het coronavirus valt er niet zoveel te fotograferen wellicht. Alhoewel je nu de kans hebt om je huis om te toveren tot fotostudio om zo binnenshuis eens wat ervaring op te doen met kunstmatige belichting.Je kunt bijvoorbeeld eens creatieve verhalen maken met je macrolens , bijvoorbeeld met miniaturen of met alledaagse voorwerpen.Zo kun je je bijvoorbeeld eens verdiepen in foodfotografie. Het vereist behoorlijk wat aandacht om een gerecht smakelijk op de foto te krijgen. We hebben hier een leerzaam artikel over geschreven dat je kan helpen bij het aangaan van deze uitdagingen.Ook zou je je eens kunnen verdiepen in abstracte fotografie . Speel eens met licht, schaduwen, let eens goed op lijnen, vormen en herhalingen (de standaard compositie-technieken ).