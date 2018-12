Photofacts Jaaroverzicht 2018

Stats

Het afgelopen jaar bezochten 1,9 miljoen bezoekers Photofacts, gemiddeld 5.189 bezoekers per dag. Een mooi aantal, maar komend jaar gaan we proberen of we er nog een schepje bovenop kunnen doen.De drukste dag was op dinsdag 2 januari met 10.837 bezoekers. Het artikel dat toen gepost werd was: 8 tips: Hoe word je rijk als fotograaf