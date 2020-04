7 foto-situaties voor handmatige scherpstelling

Soms is het dan beter om van autofocus naar manual focus over te schakelen zodat je de controle over het scherpstellen weer in eigen hand hebt.





1. Te weinig licht of contrast

Soms is het te donker voor de autofocus op je camera om scherp te stellen. In povere lichtomstandigheden of 's nachts heeft een conventioneel autofocus systeem vaak moeite om een scherpstelpunt te detecteren. Bijvoorbeeld bij sterrenfotografie Je camera heeft in de autofocus-modus namelijk licht en contrast nodig om te kunnen scherpstellen. Als er te weinig licht is, is het dus beter om handmatig scherp te stellen.Dit kun je doen met je scherpstelring. Je controleert vervolgens via je (elektronische) zoeker of je liveview-schermpje of het klopt waarop je scherpstelt. Met de vergrotingsfactor kun je heel erg nauwkeurig scherpstellen.Als handmatig scherpstellen te lastig is, kun je ook even scherpstellen op iets met meer contrast. Daarna reframe je het beeld. Het spreekt voor zich dat je voor dit soort fotografie bij voorkeur een statief gebruikt.