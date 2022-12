De populairste artikelen van 2022

Nog een paar uurtjes en dan zitten we weer in het nieuwe jaar. Een mooi moment om nog even terug te kijken wat het afgelopen jaar de populairste artikelen en cursussen waren bij Photofacts. Wellicht heb jij er een gemist?





Populairste artikelen

Artikelen met de meeste reacties

De populairste cursussen

Allereerst de populairste artikelen op Photofacts, gebaseerd op hoe vaak ze gelezen zijn. Dit interesseerde jullie het afgelopen jaar het meest.Hoeveel keer een artikel gelezen is zegt niet altijd wat. Daarom leek het me ook leuk om te kijken naar de artikelen waar jullie het meest op gereageerd hebben.Met erg veel dank natuurlijk aan alle bloggers die het afgelopen jaar prachtige artikelen voor Photofacts geschreven hebben!Nando Harmsen, Nico Delmeire, Elvira Smit, Laura van der Burgt, Erik van Rosmalen, Huub Keulers, Erik Nevels, Yljas Roeper, Frank Doorhof, Liesbeth van Asselt, Rob IJsselstein, Thijs Schouten, Frouke Ringenoldus, Dick Holtman, Johan Elzenga, Martin van Rooij, Jerry van Es, Wilmar Dik, Mike Muizebelt, An Smedts, Rob Jansen, Luc Baert, Henny van Roomen en Berry Dongelmans, bedankt!Op Photofacts Academy heb je direct toegang tot meer dan 100 verschillende cursussen over fotografie, creativiteit en fotobewerking. Met zo'n ruime keuze aan cursussen is het natuurlijk wel leuk om eens te kijken welke cursussen hiervan het populairste zijn.